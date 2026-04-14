Крипторынку дописывают правила

Незаконный оборот криптовалюты может стать уголовным преступлением. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В случае особо крупного ущерба виновным могут назначить тюремный срок до семи лет лишения свободы.

Работа на крипторынке без лицензии приведет к последствиям, согласно букве уголовного законодательства. Вслед за Центробанком эту позицию поддержали и в правительстве. В случае принятия внесенного в Госдуму пакета законов о регулировании отрасли неквалифицированные инвесторы-физлица будут проходить тестирование и смогут получать допуск только к криптовалютам, торгующимся на российской бирже.

Если все пойдет по задумке властей, правила заработают с 1 июля. Еще через год санкции за незаконный оборот станут применять, согласно соответствующей статье УК. Виновник перестанет быть просто нарушителем и окажется уголовным преступником с перспективой оказаться на свободе только в середине 2030-х. Рынку правила игры понятны, считает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин:

«Внесены законопроекты, которые направлены на регулирование законного обращения криптовалюты в Российской Федерации. Правила устанавливают конкретных посредников, тех, кто имеет право организовывать такое обращение, и вводят обязательное лицензирование, устанавливают требования к документам организаторов обращения. Следовательно, должно быть предусмотрено наказание. Вступит это в силу не ранее чем 1 июля 2027 года.

Все прекрасно догадываются, кого это касается, — криптовалютных обменников, которые сегодня работают не в белой, не в черной, а в "серой" зоне. Если они будут игнорировать эти требования, то все подобные офисы в 2027 году могут освободиться».

Стремление обелить крипторынок может обернуться проблемами для рядовых игроков потребительского сектора, ведь услугами обменников пользуются, в частности, импортеры. Лицензия для них в меньшем приоритете, чем скорость расчетов. Но это пока нет уголовного наказания, заметил основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов:

«Куда денется рынок, который сейчас существует, после того, как введут лицензирование? Никто, как вы понимаете, биткойном не пользуется, а будет ли USDT, непонятно. Вроде как нет, потому что эмитент США, согласно комментариям Центробанка, не станут вводить для обмена за наличные, то есть только безнал.

Если все эти ограничения действительно появятся, то самый лицензируемый белый шустрый рынок не будет отвечать требованиям реальной экономики, и тогда криптообменники продолжат работать, как работали. А если они лицензию не получат, то им грозит уголовка. Будет два параллельных мира. Один тот, что сейчас сложился, а второй — лицензированный, монополизированный».

Крупным ущербом предлагается считать суммы, превышающие 3,5 млн руб. Реальные сроки будут грозить в случае особо крупного ущерба, от 13,5 млн руб. Такие дела отдадут в ведение СК и ФСБ. Помимо бирж и обменников, в зоне риска окажется и криптодобыча. Спешка с санкциями чревата, ведь новой практике только предстоит устояться, подчеркнул член экспертного совета Госдумы по регулированию криптовалют и основатель одного из крупнейших операторов майнинговой инфраструктуры в России NGE FARM Дмитрий Зуев:

«Что касается майнинга, на 13,5 млн руб. крупному предприятию очень легко совершить ошибку. Каждый майнер может попасть под данную ответственность, потому что оборота в России на текущий момент нет. Получить такую санкцию очень легко, ведь ФНС имеет право проверять отчетность за прошедшие три года. И когда компании через год-два-три начнут попадать в проверки, это может повлечь как минимум двоякое решение».

С тюремными сроками или без законодательство о регулировании криптовалют предусматривает снижение доли теневого сектора в экономике на 1,5 пункта за три года с нынешних 10-12% и дополнительные доходы в бюджет до 1 трлн руб. По меркам нынешнего дефицита сумма значимая.

Станислав Крючков