В Ярославле испытали автоматическую фиксацию нарушений на контейнерных площадках

В Ярославле в феврале – марте 2026 года нарушителям, выбросившим мусор из машин или оставившим его у контейнеров, выставили штрафы на общую сумму 380 тыс. руб. Зафиксировал нарушения специальный автоматический комплекс. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В городе была смонтирована одна установка в рамках пилотного проекта. Ее данные позволили вынести более 30 постановлений. Губернатор Михаил Евраев поручил распространить этот опыт на весь регион.

«Показал свою эффективность пилотный проект с использованием искусственного интеллекта на контейнерных площадках. В планах — обеспечить покрытие таких систем на территории всего региона»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Алла Чижова