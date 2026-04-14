Татарстанцы заработали 5,6 млн рублей на фиксации чужих нарушений ПДД

С сентября 2024 года жители Татарстана подали через приложение «Народный инспектор» более 12 тысяч заявок о нарушениях ПДД и заработали на этом 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития республики.

Рекордсменом стал казанец, отправивший 226 сообщений и заработавший 275 тыс. рублей. Второе место занял пользователь, заработавший 260,8 тыс. рублей за 209 заявок.

Всего в приложении зарегистрировано более 199 тыс. уникальных пользователей. С начала 2026 года поступило свыше 41,6 тыс. заявок по всем категориям. Чаще всего жители сообщали о парковке на тротуаре (22,8 тыс. раз), остановке под запрещающим знаком (5,4 тыс.) и парковке на местах для инвалидов (1,7 тыс.).

ГИС «Народный инспектор» работает в Татарстане с 2014 года. В сентябре 2024 года вышла обновленная версия, которая позволяет получать выплаты за фиксацию таких нарушений, как проезд на красный свет, выезд на встречку, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень, непропуск пешехода и сброс отходов.

Влас Северин