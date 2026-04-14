Проезд в общественном транспорте Ижевска подорожает до 45 рублей с 15 апреля

С 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска поднимется до 45 руб. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», тариф будет одинаковым как при оплате картой так и наличными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Стоимость ежемесячных проездных с 15 апреля не изменится, пассажиры могут пользоваться текущими ежемесячными проездными на действующих сейчас условиях. В случае изменения стоимости проездных мы проинформируем дополнительно»,— говорится в сообщении.

В частности, транспортная карта «Ежемесячная» на один вид транспорта для школьников стоит 577 руб. в месяц, для студентов — 1281 руб., для граждан — 1832 руб.

Власти Удмуртии анонсировали рост стоимости проезда в общественном транспорте Ижевска на 28,6% в начале марта. Это связано с увеличением цен на дизельное топливо, электроэнергию и метан, расходами на содержание автопарка и корректировками зарплат водителей. Предельный тариф в 45 руб. устанавливается на муниципальных маршрутах по приказу регионального минстроя. Вслед за Ижевском проезд подорожал в Глазове, Камбарке и других поселениях.