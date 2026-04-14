Нижегородец на автомобиле оказался в реке после полицейской погони

Сотрудники ДПС задержали после погони в Нижнем Новгороде нетрезвого автомобилиста, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Водитель не справился с управлением и съехал в реку.

Инспекторы на улице Хальзовской решили остановить Nissan, однако водитель попытался скрыться. Полицейские стали преследовать нарушителя, в результате иномарка оказалась в реке.

В отношении водителя составили административные протоколы о невыполнении требований полиции и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

