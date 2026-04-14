В Тольятти будут судить банду «черных риелторов»

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти сотрудников ООО Фирма «Лэнд Недвижимость». В зависимости от роли каждого им вменяются создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), принуждение к совершению сделки (п. «б, в» ч. 2 ст. 179 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также нанесение побоев (ст. 116 УК РФ). Об этом сообщают СУ СКР по Самарской области и надзорное ведомство региона.

По данным следствия, с 1992-го по апрель 2025 года директор компании организовал схему по завладению долями в квартирах. Вместе с ним в преступном сообществе состояли его супруга, сын, главный бухгалтер и риелтор. Для принуждения собственников к продаже долей по минимальной цене фигуранты распространяли порочащие сведения о потерпевших и их близких, а также подселяли в квартиры лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Силовики установили, что обвиняемые снабжали таких граждан продуктами, алкоголем и деньгами, чтобы те делали совместное проживание с законными владельцами невозможным. Если после этого потерпевшие отказывались от сделки, фигуранты уголовного дела применяли к жертвам насилие.

Кроме того, в 2021 году злоумышленники убедили подписать договор купли-продажи квартиры женщину, страдающую психическим расстройством и не способную понимать значение своих действий. Средства за недвижимость ей не передали, сумма ущерба составила более 2,6 млн рублей.

Всего от действий обвиняемых пострадали минимум 20 человек. В рамках уголовного дела арестовано имущество фигурантов: один мотоцикл и три автомобиля общей стоимостью свыше 10 млн рублей.

К материалам дела приобщены гражданские иски потерпевших. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу: дело передано на рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти. Помимо этого в судах общей юрисдикции рассматриваются иски граждан о признании сделок с недвижимостью недействительными.

