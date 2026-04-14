Полиция Ульяновской области пресекла деятельность экстремистской ячейки в колонии

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 22 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН пресечена деятельность ячейки экстремистского движения АУЕ (признано в России экстремистским и запрещено), действовавшей на территории одного из исправительных учреждений в Димитровграде Ульяновской области. Об этом во вторник одновременно сообщили пресс-служба УМВД и официальный представитель УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечают в полиции, сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 54-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления уроженец одной из стран Закавказья является лидером преступной группы и на протяжении длительного времени занимает высшее положение в преступной иерархии.

Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. При этом сфера влияния криминального авторитета распространялась и на другие исправительные учреждения региона.

Кроме того, отмечают в полиции, обвиняемый, придерживаясь правил и обычаев, принятых в преступной криминальной среде, имея цель отрицательного влияния на криминогенную обстановку в исправительном учреждении, оказывал давление на администрацию учреждения, в том числе путем организации на территории голодовок, членовредительства, нарушений требований правил внутреннего распорядка.

В ходе обысков в колонии были обнаружены и изъяты предметы с символикой запрещенной организации.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами УФСБ возбуждены уголовные дела. Криминальному авторитету предъявлены обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и в организации деятельности экстремистской организации (ч.1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, следствие намерено также выяснить, кто и почему позволил обвиняемому пользоваться на территории колонии мобильной связью, были ль у обвиняемого незаконные договоренности с сотрудниками колонии.

Андрей Васильев, Ульяновск