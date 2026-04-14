В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о переименовании русскоязычных сел

Вопрос о переименовании оставшихся в Киргизии сел с русскими названиями на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов. Так он прокомментировал ранее опубликованное СМИ, в частности ТАСС, заявление главы государства Садыра Жапарова о необходимости завершить этот процесс до 2027 года.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там (на встрече с населением Алайского района Ошской области.—"Ъ") обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект»,— пояснил «РИА Новости» господин Алагозов. На встрече обсуждался запрет на присвоение населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.

Вместе с тем с момента вступления господина Жапарова в должность президента в 2021 году в республике сменили русскоязычные названия более 15 тыс. населенных пунктов. Село Военно-Антоновка в Чуйской области стало называться Кожомкул, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата.