Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 12% в первом квартале

По итогам первого квартала 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге увеличились на 12%. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на данные аналитического центра «Автомаркетолог».

За январь—март в городе зарегистрировали 13 857 новых машин. Наиболее активным месяцем стал март: число регистраций выросло на 40% в годовом выражении и достигло 5 903 авто.

Лидером рынка стал бренд Haval с показателем 2 430 автомобилей (+23% к первому кварталу 2025 года). На втором месте расположилась LADA (1 485 машин, +27%), третью позицию занял Tenet (1 262). В пятерку также вошли Geely (1 003, +3%) и Belgee (825, +95%).

Во вторую пятерку лидеров попали Changan, Jetour, Voyah, ГАЗ и Solaris. Для Jetour и Voyah седьмое и восьмое места стали лучшими результатами за все время присутствия на рынке города на Неве.

«Voyah к тому же демонстрирует лучшую динамику продаж в первой десятке по итогам квартала — рост на 237% (347 зарегистрированных новых автомобилей). Также высокая динамика у Solaris — 110% (311 регистраций)»,— рассказал эксперт.

Отдельно отмечается успех бренда Evolute: в марте он достиг рекордного для себя результата — 167 зарегистрированных автомобилей, что позволило занять седьмое место по итогам месяца.

Матвей Николаев