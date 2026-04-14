Эксперт СКФУ связала рост спроса на наличные в РФ со сбоями и блокировками

Профессор кафедры финансов и кредита Института экономики и управления СКФУ Анна Савцова объяснила массовый переход россиян на наличный расчет техническими факторами. Ее слова приводит пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

В марте–апреле 2026 года в РФ заметно усилился спрос на наличные деньги, что отразилось в данных Банка России. По оценкам ЦБ, объем наличных в обращении за месяц вырос на 0,3 трлн руб., а в годовом выражении на 1 апреля этот показатель оказался примерно на 12–13% выше, чем годом ранее. Для сравнения, в предыдущие годы темпы прироста наличной массы были заметно ниже, а в феврале 2026го рост составил 1,4%, а в марте — уже 1,6% в месяц. Только в марте объем наличных увеличился примерно на 255–256 млрд руб., что стало максимальным приростом с июля 2023 года, если не считать традиционно высокий декабрь.

Эксперты отмечают, что такой всплеск совпал по времени с периодическими сбоями в работе интернета и цифровых банковских сервисов. В марте–апреле отдельные российские регионы столкнулись с отключениями мобильного интернета и кратковременными перебоями в работе Системы быстрых платежей и приложений крупных банков, в том числе Сбербанка и ТБанка. Пользователи сообщали о задержках и отменах онлайнплатежей, а также о временных блокировках счетов, которые банки вводили автоматически в рамках антимошеннических систем. В марте–апреле подобные инциденты повторялись несколько раз, что усилило недоверие к бесперебойности безналичных расчетов.

Профессор кафедры финансов и кредита Института экономики и управления СевероКавказского федерального университета, руководитель экспертноаналитического центра Анна Савцова объяснила этот рост в первую очередь практическими соображениями. По ее словам, когда человек сталкивается с риском, что платеж не пройдет изза сбоя или счет окажется временно заблокированным, у него появляется естественное желание держать небольшой «подушку» наличных. Такой запас позволяет оплачивать базовые потребности — проезд, продукты, мелкие бытовые услуги — даже в случае отсутствия надежного интернетсоединения или временных ограничений в работе банков. Эксперт подчеркивает, что речь идет о рациональной перестраховке на уровне повседневных расходов.

ЦБ отмечает, что рост наличности в обращении частично объясняется именно технологическими факторами. В своем информационноаналитическом комментарии регулятор указывает, что перебои в работе интернетинфраструктуры и усиление проверок подозрительных операций приводят к тому, что часть граждан предпочитает использовать наличные для части транзакций, чтобы избежать риска блокировок. В то же время ЦБ и ряд экспертов подчеркивают: текущий рост спроса на купюры носит ситуативный характер и не похож на тот спешный вывод денег, который наблюдался в 2022 году, когда за несколько месяцев из банковского сектора вывели рекордные объемы средств. Тогда в дватри месяца объем наличных вырос примерно на 1–1,1 трлн руб., тогда как сегодня рост распределен более равномерно по месяцам.

Анна Савцова также отвечает на вопрос о возможной потере доходов вкладчиков. По ее мнению, опасаться серьезного снижения доходности от снятия средств с депозитов или накопительных счетов не стоит, если речь идет о небольших суммах, предназначенных для текущих покупок. Крупные платежи и дорогостоящие приобретения попрежнему удобнее проводить через мобильные приложения банков, выбирая для этого заведомо надежные точки с доступом к стабильному WiFi. Важно, по мнению эксперта, не превращать снятие наличных в систематическую практику, а использовать купюры как дополнительный инструмент для защиты от краткосрочных технических сбоев, а не как основное средство хранения капитала.

Станислав Маслаков