В Перми планируют расширить снегоуборочный полигон

В рамках сегодняшнего комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, был представлен доклад о снегоуборочной кампании 2025-2026 годов. Как сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, всего за минувший период было вывезено 1,38 млн куб. м снега. Это на 40% больше, чем зимой 2024-2025 годов (991 тыс. куб. м).

По словам господина Галиханова, в среднем в день на улицы города выходило 230 единиц снегоуборочной техники, ночью — 270. При этом сам парк насчитывает 345 единиц. Складирование вывезенного снега осуществлялось на трех специальных местах отвала снега (полигонах) по ул. Промышленной, ул. Ласьвинской и на Сылвенском тракте. Замглавы города отметил также, что в минувшей зимний период количество осадков превысило климатическую норму в 1,6 раза, а показатель предыдущего года — в 1,4 раза. Этот фактор повлиял на качество уборки снега. Несмотря на это, по мнению Дмитрия Галиханова, поставленная задача по уборке снега была выполнена.

По итогам доклада министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил, что в Перми планируют расширить полигон для вывоза снега. Речь идет о КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба», расположенного на Сылвенском тракте. Структура занимается содержанием центральных улиц города и ряда краевых дорог.