Депутат из Тольятти предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ пенсионерам и многодетным

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин назвал повышение платежей за коммунальные услуги одной из главных проблем населения. Представитель ЛДПР предложил снизить недовольство граждан путем усиления компенсаций платежей в сфере ЖКХ.

По мнению политика, необходимо установить предельный уровень расходов на ЖКХ. «Не более 10% совокупного дохода семьи должно направляться на оплату коммунальных услуг. Все расходы сверх указанного уровня должны компенсироваться за счет средств федерального бюджета. Также нужно предусмотреть полную компенсацию оплаты коммунальных услуг для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Семьям с двумя детьми — компенсация 50% расходов на ЖКХ. Семьям с тремя и более детьми — компенсация 100% расходов за счет федерального бюджета», — заявил депутат в своем канале в Max.

Политик также напомнил, что совокупный долг населения России за коммунальные услуги приближается к 1 трлн руб.