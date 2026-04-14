В Ярославле вновь горел многоквартирный дом на улице Стачек

В Ярославле в сгоревшем многоквартирном доме № 61 на улице Стачек вновь произошел пожар. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры пожара 29 марта

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Кадры пожара 29 марта

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило 13 апреля в 6:07. К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 6:48. Как уточнили в МЧС, огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м. Никто не пострадал.

Многоквартирный дом был уничтожен пожаром ночью 29 марта, пострадали три человека. Погорельцам предлагается маневренный фонд. Также им положены выплаты. В мэрии сообщали, что для охраны дома был заключен договор с ЧОП.

Алла Чижова