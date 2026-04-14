Бывший архитектор Москвы Сергей Кузнецов начал работать в ВЭБ.РФ

Бывший архитектор Москвы Сергей Кузнецов занял должность архитектора будущего в госкорпорации ВЭБ.РФ. Он будет курировать проекты группы ВЭБ в сфере городской экономики, а также вопросы развития городов «с упором на повышение качества жизни людей».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В команде мэра Сергей Кузнецов сделал много для превращения Москвы в один из самых привлекательных и динамичных мегаполисов»,— сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (цитата по пресс-релизу компании).

«Мой опыт на посту главного архитектора Москвы может быть востребован в более широком, федеральном контексте, особенно с учетом того, что ВЭБ реализует проекты по всей стране»,— отметил господин Кузнецов.

Сергей Кузнецов был главным архитектором Москвы с 2012 года. Его освободили от должности 4 апреля. Он будет совмещать новую должность с позицией управляющего партнера в консалтинговой компании в области городского развития «КБ Стрелка» (входит в ВЭБ.РФ).

Парящий мост в ландшафтном парке «Зарядье», открывшемся в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

Проект ЖК RED7 на Садовом кольце

Фото: Пресс-служба ГК "Основа"

Строительство ЖК «Бадаевский» на набережной Тараса Шевченко

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Центральный стадион спортивного комплекса «Лужники» после реконструкции, завершенной в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Обновленный проект One Tower в «Москва-Сити»

Фото: GENPRO

Новый кампус Московского государственного технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

Проект башни на Бутырском валу, 5

Фото: Сергей Кузнецов, Иван Греков, KAMEN

Проект нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Фото: Сайт мэра Москвы

Архитектурная концепция станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Проект пешеходного моста над Тестовской улицей между IQ-кварталом ММДЦ Москва Сити и ТПУ Деловой центр

Фото: Москомархитектура

Проект многофункционального центра с сохранением здания СЭВ на Новом Арбате

Фото: Сергей Кузнецов, Вадим Греков

