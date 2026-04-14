Бывший архитектор Москвы Сергей Кузнецов начал работать в ВЭБ.РФ

Бывший архитектор Москвы Сергей Кузнецов занял должность архитектора будущего в госкорпорации ВЭБ.РФ. Он будет курировать проекты группы ВЭБ в сфере городской экономики, а также вопросы развития городов «с упором на повышение качества жизни людей».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В команде мэра Сергей Кузнецов сделал много для превращения Москвы в один из самых привлекательных и динамичных мегаполисов»,— сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (цитата по пресс-релизу компании).

«Мой опыт на посту главного архитектора Москвы может быть востребован в более широком, федеральном контексте, особенно с учетом того, что ВЭБ реализует проекты по всей стране»,— отметил господин Кузнецов.

Сергей Кузнецов был главным архитектором Москвы с 2012 года. Его освободили от должности 4 апреля. Он будет совмещать новую должность с позицией управляющего партнера в консалтинговой компании в области городского развития «КБ Стрелка» (входит в ВЭБ.РФ).