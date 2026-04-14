ФСБ: задержаны подозреваемые в подготовке теракта против офицера в Москве

Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке теракта в Москве. Жертвой должен был стать «высокопоставленный сотрудник правоохранительного блока», заявили в Центре общественных связей ведомства. О предотвращении преступления спецслужба сообщала в начале месяца.

Задержаны граждане России (2009 года рождения), Молдавии (1991 г. р.) и Украины (1980 г. р.). По версии ФСБ, они планировали убить офицера с помощью подрыва заминированного электроскутера.

В заявлении спецслужбы утверждается, что молдавский гражданин организовал для СБУ онлайн-трансляцию готовившегося преступления. Его намеревались совершить возле одного из столичных бизнес-центров. Россиянин, в свою очередь, по заданию СБУ и за деньги провел видеосъемку места парковки скутера и переслал ее куратору, добавили в ЦОС. Украинец, как заявили в ФСБ, «является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ». Согласно материалам ФСБ, в марте его направили в Россию для разведки, он также изъял из схрона компоненты бомбы и собрал СВУ, затем разместил его в багажнике электроскутера.