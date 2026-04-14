«Технологии Гостеприимства» заявили этно-курорт «Бобровая долина» на премию «Твердые знаки» в Удмуртии

Этнокомплекс «Бобровая долина» заявили на бизнес-премию «Твердые знаки» в Удмуртии в номинации «Туристический магнит региона». Проект представляет ООО «Технологии Гостеприимства». Речь в заявке идет о развитии туристической точки как ресторанно-гостиничного и термального комплекса в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Этнокомплекс «Бобровая долина» Фото: Этнокомплекс «Бобровая долина»

По документам, объект занимает 1,2 тыс. кв. м, полностью выполнен из дерева, в интерьеры вписано около 200 музейных экспонатов. Он находится в центре Ижевска. В состав комплекса входят ресторан национальной кухни, этно-отель и арт-отель четыре звезды, традиционные бани, гастробар угро-финской кухни «Рыбный петух», зал для мероприятий «Суоми парк». Компания занимается образовательными проектами в сфере гостеприимства и формирует гастрономическую карту Удмуртии.

Цель проекта — сохранение и популяризация национальной культуры благодаря гостеприимству. Проект реализуется с 2014 года. По итогам 2025 года гостевой поток превысил 47,6 тыс. туристов.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании, работающие в республике, представляют свои проекты в девяти номинациях. Прием заявок окончен, идет формирование списков для очной защиты. Лучшие проекты будут отмечены на торжественной церемонии в мае «знаком качества» — фирменными статуэтками «Ъ» и подарками от партнеров.