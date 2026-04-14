Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника на производстве в Оренбуржье

В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели работника коммерческой организации. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной версии следствия, 12 апреля в цехе организации при обходе технологических установок оператор упал в резервуар со щелочным раствором. В результате он умер на месте происшествия.

Следователи детально осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Руфия Кутляева