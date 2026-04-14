Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника на производстве в Оренбуржье
В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели работника коммерческой организации. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.
По предварительной версии следствия, 12 апреля в цехе организации при обходе технологических установок оператор упал в резервуар со щелочным раствором. В результате он умер на месте происшествия.
Следователи детально осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.