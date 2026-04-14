Прокуратура добилась увольнения замглавы Осы

Заместителя главы Осинского округа уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установила прокуратура, в августе 2024 года супруга и сын заместителя главы администрации Осинского округа — начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений обратились за предоставлением им в аренду земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «ведение огородничества». Спустя 3,5 месяца родственники чиновника обратились в администрацию округа с заявлениями о расторжении договоров аренды земельных участков и о предоставлении земельных участков в собственность за плату.

При этом соответствующее уведомление в адрес работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов, заместитель главы администрации направил уже после заключения договоров аренды.

По данному факту главе администрации округа прокурором внесено представление, которое удовлетворено. Заместитель главы округа уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».