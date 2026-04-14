В Самарской области планируют обустроить 64 пляжа — на 16 локаций больше

Летом на территории Самарской области планируют обустроить и открыть 64 пляжа. Это на 16 локаций больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, уже оформлено 98% земельных участков. По договорам водопользования проблемы: заключено только 64%. Ряд муниципалитетов затянул. Крайний срок для глав установлен на 15 апреля.

Вячеслав Федорищев обращает внимание, что в некоторых территориях работа по открытию пляжей вообще не ведется — из года в год показывают нулевые результаты. До 1 июня необходимо обозначить «дикие» пляжи и установить предупреждающие знаки.

