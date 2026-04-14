Банк отменил кредитный договор с пенсионером с Ямала, ставшим жертвой мошенников

Суд в Ноябрьске признал недействительным кредитный договор на 800 тыс. руб., оформленный мошенниками от имени пенсионера без его ведома, сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что злоумышленники дистанционно заключили сделку на 800 тыс. руб. Пенсионер не давал согласия на получение займа, однако банк не проверил личность клиента, не убедился в его волеизъявлении перед выдачей средств и не согласовал индивидуальные условия кредита.

Прокурор города подал иск в суд с требованием о признании сделки ничтожной. Суд удовлетворил требования, аннулировав договор, применены последствия недействительности сделки. Проверка законности сделки была проведена в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ирина Пичурина