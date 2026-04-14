Из Ростовской области в Узбекистан и Таджикистан экспортировали более 40 тонн мяса птицы

С 6 по 10 апреля из Ростовской области в Таджикистан и Узбекистан было отправлено две партии мяса птицы, сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что в Узбекистан было экспортировано 38,2 т мяса птицы, а в Таджикистан — 6,4 т. «Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева