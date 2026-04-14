В Оренбуржье с УК взыскали компенсацию и штраф за падение жительницы в яму

В Новотроицке суд взыскал с управляющей компании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей жительницы и 25 тыс. руб. в качестве штрафа. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации ведомства, в декабре 2025 года местная жительница проходила по отмостке одного из домов на ул. Ситкина. Она провалилась в незакрытую и неогороженную яму и получила травму в виде перелома ноги.

Управляющую компанию оштрафовали за бездействие при содержании общего имущества МКД. В настоящее время нарушения устранены — провал завален.

Руфия Кутляева