Умер экс-фотограф «КоммерсантЪ-Прикамье» Андрей Коршунов

В Перми 10 апреля после продолжительной болезни скончался фотограф Андрей Коршунов. О его смерти на его странице в соцсетях сообщили семья и родные. 

Андрей Коршунов возглавлял фотослужбу «Ъ-Прикамье» с 2006 по 2010 год. После ухода из фотожурналистики работал фотографом, монтажером и оператором. В 2015 году фильм, над которым работал Андрей Коршунов — «Варлам Шаламов. Опыт Юноши» получил награду «Золотой орел». 

Редакция «Ъ-Прикамье» выражает соболезнования родным и близким.