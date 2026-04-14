Politico рассказало о работе Мадьяра с ЕС над «большой сделкой»

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр и Евросоюз работают над «большой сделкой», сообщает Politico. Опрошенные изданием дипломаты отметили, что оппозиционная венгерская партия и европейские лидеры знают, чего хотят друг от друга.

Фото: Marton Monus / Reuters

Фото: Marton Monus / Reuters

На выборах в Венгрии партия «Тиса» набрала более 50% голосов и получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест. Ожидается, что Петер Мадьяр вступит в должность до 5 мая. При этом политик уже ведет диалог с руководством ЕС.

Как отмечает Politico, господин Мадьяр надеется на разблокировку €18 млрд в европейских фондах. Деньги были заморожены из-за отказа премьера Виктора Орбана проводить необходимые реформы. Будущий премьер-министр также надеется восстановить доступ к европейским кредитам на оборону на сумму €16 млрд и отменить штраф €1 млн в день. Последний ЕС наложил на Венгрию за неисполнение миграционного законодательства. Петер Мадьяр отмечал, что для достижения этих целей он «готов действовать быстро».

Для ЕС главная цель — добиться одобрения от Венгрии на кредит Украине на сумму €90 млрд и на новый пакет антироссийских санкций, пишет Politico. В Евросоюзе хотят, чтобы Венгрия перестала сопротивляться переговорному процессу о вступлении Украины в блок. «Он (Петер Мадьяр.— “Ъ”) точно знает, что нужно сделать, у Комиссии, конечно, есть свои критерии, и я думаю, он должен представить план: вот как я собираюсь это сделать и в какие сроки», — заявила Politico ведущий депутат Европарламента по вопросам верховенства права в Венгрии Тинеке Стрик.

Виктор Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года. При нем страна блокировала пакет финансовой помощи Украине и накладывала вето на новые антироссийские санкции. Кредит страны ЕС согласовали в декабре прошлого года под гарантии общеевропейского бюджета. Урсула фон дер Ляйен говорила, что поддержка Украины будет оказана «тем или иным способом».

