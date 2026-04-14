В Добрянке пресекли работу подпольной нарколаборатории

УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены двое жителей Добрянки, организовавшие в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой свыше 1 кг и лабораторное оборудование. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

Следственным отделом УФСБ в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.