обновлено 09:22
В Добрянке пресекли работу подпольной нарколаборатории
УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: УФСБ по Пермскому краю
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены двое жителей Добрянки, организовавшие в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой свыше 1 кг и лабораторное оборудование. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.
Следственным отделом УФСБ в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.