Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:22

В Добрянке пресекли работу подпольной нарколаборатории

УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены двое жителей Добрянки, организовавшие в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон массой свыше 1 кг и лабораторное оборудование. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

Следственным отделом УФСБ в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.