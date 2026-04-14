Жизнь после Орбана

Фото: Фото из личного архива

Сокрушительная победа оппозиционной партии «Тиса» на выборах в Венгрии стала шокирующей новостью лишь для руководства бессменно правившей в стране 16 лет партии «Фидес». За это время правящая элита привыкла к победам, достигнутым благодаря харизме своего лидера, и продолжала беспечно существовать в своем замкнутом мире.

Многим в партии власти казалось, что можно продолжать оставаться у руля, провозглашая лозунги о приверженности традиционным семейным ценностям, борьбе с европейской бюрократией и дружбе с правыми консерваторами США.

Сторонники Виктора Орбана не заметили того, как в стране выросло новое поколение, по-иному представляющее себе историю успеха.

Для этого поколения «стабильность» Орбана стала синонимом стагнации, а инфляция на уровне 25% и цены на продукты, взлетевшие на 50%, стали восприниматься как признак некомпетентного управления.

Одной из задач в отношениях с Евросоюзом в ближайшее время станет проведение переговоров о разблокировании более €19 млрд — суммы, эквивалентной 10% ВВП Венгрии, которую ранее заморозила Еврокомиссия из-за отсутствия прогресса в реформе правового законодательства страны.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Идущий на смену Виктору Орбану Петер Мадьяр пообещал решить вопрос выдачи денег из фондов ЕС за месяц.

Однако какие встречные требования Будапешту будут выдвинуты Брюсселем?

Очевидно, что от Венгрии руководство ЕС будет ждать снятия вето на кредит €90 млрд для Украины, пересмотра атомных и нефтегазовых контрактов с российскими компаниями и поддержки 20-го пакета санкций ЕС против России.

Кредит Украине — это вопрос геополитический и в большей степени зависящий от реального финансового благополучия ЕС.

Что касается контрактов с Москвой, то главный актив, который команда «Фидес» передает победителям выборов,— пакет действующих стратегических соглашений с «Газпромом» и «Росатомом». Стоит признать, что Виктор Орбан не просто закрывал текущие потребности страны в ресурсах, а выстраивал архитектуру энергетической безопасности на годы вперед.

Фото: Marton Monus / Reuters

Эту систему предсказуемых российских поставок для национальной промышленности будет крайне сложно и дорого демонтировать за один электоральный цикл.

Среди наиболее значимых проектов — атомная станция «Пакш-2», с помощью которой доля атома в национальном энергобалансе должна была достигнуть 70 %.

Цена вопроса — €12,5 млрд (€10 млрд — это российский госкредит). Решение по заморозке стройки технически возможно, однако оно будет грозить неустойками по проекту, которые Венгрия должна будет выплачивать из собственного бюджета.

Второй значимый проект — «Турецкий поток». В силе остается 15-летний контракт с «Газпромом» (до 2036 года) на 4,5 млрд кубометров в год, по которому газ идет через трубопровод «Турецкий поток» и Сербию.

Наконец, вспомним, что Венгрия (вместе со Словакией) все еще пользуется исключением из эмбарго ЕС, что позволяет возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Альтернатива — хорватский нефтепровод JANAF — будет стоить в пять раз дороже в силу тарифов на транзит. Таким образом, новому правительству Мадьяра предстоит сделать выбор: либо дорогая нефть из моря, либо «токсичная» из России.

Ксения Смертина, старший преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт РСМД по странам Центральной и Восточной Европы