Ярославские профсоюзы опровергли информацию о росте бедности в регионе

Объединение организаций профсоюзов Ярославской области опровергло ранее опубликованную информацию о росте в регионе числа жителей с денежными доходами ниже границы бедности. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание трехсторонней комиссии Ярославской области

Заседание трехсторонней комиссии Ярославской области

13 апреля на своей странице во «ВКонтакте» профсоюзы написали о заседании региональной трехсторонней комиссии (работодатели, профсоюзы, органы власти). В сообщении говорилось о «снижении численности занятых в экономике» и «росте населения с денежными доходами ниже границы бедности», что требует «особого внимания трехсторонней комиссии». В тот же день профсоюзы сообщили, что информация была использована ошибочно.

«В действительности, по данным Росстата, показатель бедности в регионе упал с 8,7% в 2021 году до 6,5% — в 2024 году. Информация о его увеличении не соответствует реальности»,— говорится в сообщении профсоюзов региона.

Антон Голицын