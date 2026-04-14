Лидер ветеранов СВО в Кузбассе претендует на мандат депутата Госдумы РФ

Руководитель Кузбасского союза ветеранов СВО Алексей Савин зарегистрирован для участия в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) для отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Он намерен баллотироваться в составе региональной группы кандидатов, следует из базы данных праймериз.

«После двух ранений был комиссован из Вооруженных сил. Тут началась новая страница моей жизни – начал заниматься общественной деятельностью, объединив вокруг себя единомышленников — ветеранов специальной военной операции. Параллельно начал работать в кузбасском центре “Дом юнармии”»,— рассказал о себе господин Савин. В анкете участника праймериз он указан в качестве заведующего отделом «Дома юнармии» по работе с ветеранскими организациями.

На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году региональная группа кандидатов ЕР объединила Кемеровскую и Томскую области. От нее в парламент прошли пять человек. К настоящему времени заявления на участие в предварительном голосовании для попадания в партсписок в Кузбассе зарегистрировались 26 человек, в Томской области — трое.

