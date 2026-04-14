Яйца в марте в Пермском крае подорожали на 16%

В марте 2026 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,8%, сообщает Пермьстат. Индекс потребительских цен в марте 2026 года по отношению к февралю на продовольственные товары составил 100,56, на непродовольственные товары — 100,84, на услуги — 101,12. Значительнее всего подорожали яйца — на 16,2%, рыбные консервы (на 3,8%), сахар (на 3%). В то же время на 1,3–8,8% снизились цены на сыры, мясо птицы, сливочное и оливковое масло.

Среди овощей наибольшее удорожание зафиксировано на свежие помидоры (16,72%), сладкий перец (16,52%), чеснок (7,53%) и свеклу (на 6,49%). Наибольшее снижение отмечено на свежие огурцы (–28,43%). Стоимость фруктов и цитрусовых по итогам марта также в основном выросла — в пределах 1,6–8,6%. Исключением стали апельсины, которые подешевели на 2,1%.

По данным Пермьстата, непродовольственные товары подорожали в среднем на 0,8%.

Также отмечается удорожание дизельного топлива (на 0,7%), все марки автомобильного бензина (на 0,9–1,3%) и компримированный природный газ (на 0,3%). В то же время произошло снижение стоимости газового моторного топлива — на 0,6%.