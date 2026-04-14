Московских водителей предупредили о затруднениях движения из-за дождя

Столичный департамент транспорта предупредил о вероятных затруднениях движения в Москве 14 апреля из-за дождя. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти в городе в течение всего дня.

«В часы разъездов ожидаем локальные затруднения движения в центре, — указано в сообщении Дептранса в Telegram, — на Садовом кольце, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях».

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию и заранее планировать маршруты поездок.