В Ростове признали ОКН доходный дом Котлярова

В Ростове-на-Дону признан объектом культурного наследия доходный дом В.М. Котлярова по ул. Станиславского, 122, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: telegram-канал департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону

Здание было построено в конце XIXвека. Его архитектура сочетает в себе классицизм и элементы модерна. «Этот дом стал ярким примером типичной городской архитектуры того периода и важным свидетельством социальноэкономической истории города»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева