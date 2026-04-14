Количество отдыхающих в санаториях Прикамья выросло по сравнению с прошлым годом на 8,5%

Пермский край занял восьмое место в топ-10 регионов России по количеству гостей в санаториях в январе — феврале 2026 года. За этот период в санаториях Прикамья отдохнули 22,9 тыс. человек. Это на 8,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Росстата. 

В целом спрос на размещение в санаториях в России в январе — марте 2026 года сократился на 15% год к году. Снижение здесь в полтора-два раза превосходит сокращение спроса на рынке внутреннего туризма. 