Количество отдыхающих в санаториях Прикамья выросло по сравнению с прошлым годом на 8,5%

Пермский край занял восьмое место в топ-10 регионов России по количеству гостей в санаториях в январе — феврале 2026 года. За этот период в санаториях Прикамья отдохнули 22,9 тыс. человек. Это на 8,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом спрос на размещение в санаториях в России в январе — марте 2026 года сократился на 15% год к году. Снижение здесь в полтора-два раза превосходит сокращение спроса на рынке внутреннего туризма.