Grelka Fest отгремел, но Шерегеш не уходит на каникулы

В минувшие выходные на курорте Шерегеш состоялось одно из самых ожидаемых событий года — фестиваль Grelka Fest, который традиционно подводит итоги горнолыжного сезона. Несмотря на завершение официальной программы, погодные условия и сейчас позволяют продлить удовольствие от катания на горных лыжах и сноубордах.

Фестиваль запомнился семью тематическими спусками: от свадебного и карнавального до летнего в купальниках, а также масштабными концертами с участием хедлайнеров — Мити Фомина и Клавы Коки. Атмосфера праздника, яркие костюмы и музыка сделали эти дни по-настоящему незабываемыми для гостей со всей России.

Одним из главных событий сезона 2025–2026 стало открытие компанией «УГМК-Застройщик» пятизвездочного отеля «Шермонт», расположенного у подножия горы Зеленая на ул. Весенняя, 62. Новый отель уже успел принять порядка 5 тысяч гостей из различных регионов страны и зарубежья: Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии и Китая. Побывали в новом проекте журналисты федеральных и региональных СМИ, китайские тревел-блогеры и звезды российской эстрады.

— Нравится вид, у меня прекрасный номер, я даже заинтересовался тем, чтобы немножечко сюда инвестировать, — поделился впечатлениями российский певец и десятикратный лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон» Митя Фомин. — Я уверен, что «Шермонт» удивит всех исключительным комфортом и настоящим пятизвездочным сервисом.

— Шерегеш найдет отклик как у обычных путешественников, так и у профессиональных райдеров из Китая. Масштаб значительно превосходит аналогичные направления в моей стране, а продолжительность горнолыжного сезона один из самых больших, — рассказывает тревел-блогер из Китая Боб. — Отель великолепен, размещение и прием вызывают только положительные отзывы.

Шерегеш готовится перейти в летний сезон, и круглогодичный отель продолжит свою работу. Гостям «Шермонта» предложат широкий спектр услуг и развлечений. В числе ключевых объектов — лобби-бар на первом этаже, караоке-клуб TRUFF с четырьмя тематическими залами и панорамный двухуровневый ресторан на 182 места с русской и европейской кухней.

Готовится к открытию в теплое время большая открытая терраса, способная принять до 500 гостей одновременно. Здесь можно организовать разнообразные мероприятия: вечеринки, корпоративные события, детские программы и праздничные торжества.

На втором этаже тренажерный зал оснащен высокотехнологичным оборудованием – велотренажерами, беговыми дорожками, элипсами, зоной свободных весов, пространством для йоги и пилатеса. Для оздоровления и релаксации гостей предусмотрены две сибирские бани.

Для деловых мероприятий на 3 этаже созданы два конференц-зала на 80 и 115 мест и две комнаты для переговоров на 8 человек каждая.

Отель позаботился и о маленьких гостях. В детской комнате они могут провести время под присмотром персонала: малыши – поиграть, порисовать, а подростки – посмотреть фильмы или посоревноваться в настольных играх или с игровой приставкой.

— Мы рады, что проект «Шермонт» получил высокую оценку наших гостей, — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — В теплое время года для гостей появится еще больше интересных возможностей для отдыха, для чего готовим десятки летних сценариев: горные экотропы, дог-трекинги, велосипедные прогулки, сплавы, квадроциклы. Можно прикоснуться к культуре и традициям коренного народа — горных шорцев. Уверен, все это сделает Шерегеш привлекательным местом для семейного отдыха и путешествий круглый год.

В этом году курорт «Шермонт» ожидает значительное расширение своей инфраструктуры: планируется ввести в эксплуатацию второй отель с открытым всесезонным бассейном, водопадами и аквамассажем, зонами отдыха с шезлонгами. Термальный комплекс также оснастят хаммамом, русской парной и саунами. Здесь начнут работу фитобар, кабинеты для физио- и спа-процедур. Планируется открытие центра превентивной медицины.

