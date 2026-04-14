Иран призвал МАГАТЭ оценить ущерб в случае возможной атаки на АЭС «Бушер»

Власти Ирана призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценить возможный ущерба при атаке на АЭС «Бушер». Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

«Регион Персидского залива столкнулся бы с серьезным ущербом»,— сказала госпожа Мохаджерани в интервью «РИА Новости». По ее словам, Тегеран уже начал инициировать обсуждение этой темы в профильных международных организациях.

4 апреля территория АЭС подверглась обстрелу со стороны США и Израиля. Власти Ирана подтвердили, что в результате той атаки погиб один из сотрудников предприятия. Всего после начала операции США и Израиля против Ирана АЭС «Бушер» стала целью ударов четыре раза.