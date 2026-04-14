Люксовое авто обанкротившейся инвесткомпании продали на торгах почти вдвое дешевле

Конкурсный управляющий ООО «Витус инвестиции» сообщил о заключении договора купли-продажи в рамках торгов по продаже имущества компании. Речь идет об автомобиле Lexus ES350 черного цвета 2011 года выпуска. При начальной стоимости в 1,35 млн руб. лот был продан за 780 тыс. руб. Победитель торгов — ООО «Гурман Эстейт».

ООО «Гурман Эстейт» зарегистрировано в 2013 году в Барнауле Алтайского края. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

ООО «Витус инвестиции» в процедуре банкротства с 2020 года. Входило в состав группы «Витус». Группа объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. В июле 2018 года Центробанк отозвал у головной компании группы — ИК «Витус» — лицензию за операции по манипулированию рынком.