Власти изменили правила подсчета стажа для многодетных родителей

Правительство изменило правила подсчета стажа при назначении пенсий многодетным родителям и сельским работникам, сообщает «РИА Новости». Было исключено ограничение, согласно которому в страховой стаж можно было включить не более шести лет ухода за детьми.

Теперь периоды декрета до 1,5 года будут учитываться полностью, независимо от количества детей в семье. Это нововведение коснется родителей, воспитывающих пятерых и более детей, позволяя им рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты.

Аналогичная норма вводится и для обладателей «сельского стажа»: теперь все время ухода за детьми будет засчитываться в необходимые 30 лет работы в сельском хозяйстве без лимитов.

Отдельные изменения коснутся родителей близнецов. В случае многоплодной беременности стаж по уходу за детьми теперь будет суммироваться. За полтора года декрета с двойней родителю начислят сразу три года стажа, а с тройней — 4,5 года.