Филиппины обвинили китайских рыбаков в сбросе цианидов

Совет национальной безопасности Филиппин заявил, что военный флот страны обнаружил следы цианида в бутылках, которые были сброшены с китайских рыболовецких судов. Об этом пишет The Philippine Star.

«Лабораторный анализ, проведенный Службой судебной экспертизы и научных исследований Национального бюро расследований (NBI), окончательно установил, что желтые бутылки, изъятые из сампанов, содержат цианид — высокотоксичное химическое вещество, которое, как известно, наносит серьезный и необратимый ущерб людям и морским экосистемам. Эти данные устраняют любые сомнения относительно опасного и незаконного характера действий», — цитирует газета представителя СНБ генерала Дж. Корнелио Валенсию.

Генерал назвал сброс бутылок с цианидом диверсией, направленной на уничтожение популяции рыб и лишение персонала ВМС жизненно важного источника пищи. Он указал, что в случае экологического кризиса в Пекин сможет обвинить в этом Филиппины, что уже имело место в прошлом.

Представитель ВМС контр-адмирал Рой Винсент Тринидад заявил, что военные изъяли 10 бутылок с цианидом из сампанов, спущенных на воду в феврале, июле и октябре 2025 года. В марте текущего года в этом также был замечен экипаж другого китайского сампана. Он отметил, что цианид угрожает хрупкой морской среде, может лишить средств к существованию филиппинских рыбаков и повредить риф, что ставит под угрозу структурные основы порта Сьерра-Мадре.

