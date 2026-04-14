Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Китай с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 апреля.

МИД России сообщал, что в Пекине господин Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что они обсудят как двустороннюю повестку, так и международную, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

В начале декабря Ван И прилетал в Москву. Он провел встречи с Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.

