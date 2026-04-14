Каллас: ЕС не понимает действий США в Ормузском проливе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе. По ее словам, Евросоюз выступает против любых ограничений свободы судоходства на маршруте, который исторически оставался открытым для всех.
«Не совсем ясно, что представляют собой действия США»,— сказала госпожа Каллас в разговоре с «Би-би-си».
Кая Каллас призвала искать дипломатическое решение конфликта «на основе взаимного уважения». Она также подчеркнула необходимость участия в переговорах других стран Персидского залива. Госпожа Каллас уточнила, что члены Евросоюза будут готовы оказать помощь в стабилизации ситуации, как только в зоне конфликта прекратятся боевые действия и исчезнет угроза безопасности.
После провала переговоров США объявили о начале морской блокады Ирана в Ормузском проливе. По данным Пентагона, ограничения касаются только судов, следующих в иранские порты или из них, в то время как нейтральный транзит остается свободным. Президент США Дональд Трамп при этом пригрозил немедленным уничтожением любым иранским военным кораблям, которые попытаются приблизиться к зоне блокировки.