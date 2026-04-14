Суд в Москве оштрафовал издателя игр Electronic Arts

Таганский районный суд Москвы взыскал с издателя игр Electronic Arts 2 млн руб. за нарушение закона о персональных данных. Как сообщает пресс-служба столичных судов, штраф также взыскали с австралийского разработчика ПО Atlassian и американского сервиса по управлению проектами Asana.

Компании признали виновными в невыполнении требования о локализации данных. Согласно российскому законодательству (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), операторы обязаны обеспечивать запись, систематизацию и хранение личных сведений граждан РФ в базах данных, расположенных на территории страны.