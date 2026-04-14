Иран потребовал выплаты компенсаций от пяти арабских стран

Иран требует выплаты компенсаций от Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии «за соучастие в войне» США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Фото: Jeenah Moon / Reuters Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий»,— сказал дипломат. Его слова приводит агентство Tasnim.

По словам господина Иравани, перечисленные страны нарушили свои обязательства перед Ираном, став соучастниками конфликта на стороне Вашингтона и Тель-Авива.

В марте постпред Ирана направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором обвинил несколько ближневосточных стран в том, что они позволили использовать свои территории для американских атак по Ирану. Господин Иравани также заявлял, что Тегеран считает Украину соучастницей боевых действий из-за отправки украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток.