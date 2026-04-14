Минфин предложил отменить дублирование отчетности для продавцов пива

Минфин России подготовил законопроект об оптимизации системы учета оборота пива и слабоалкогольных напитков. Документ направлен на устранение дублирования информации и снижение административной нагрузки на бизнес.

Согласно документу, опубликованному для общественного обсуждения, организации и ИП планируется освободить от обязанности передавать одинаковые сведения в две разные информационные системы. Сейчас участники рынка направляют данные о маркированной продукции в ГИС МТ («Честный знак») и одновременно дублируют их в ЕГАИС.

Законопроект предлагает отменить обязательную подачу этой информации в ЕГАИС. Если документ будет принят, изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.