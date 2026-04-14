Чистая прибыль Первой грузовой компании за год упала в девять раз

Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) по итогам 2025 года сократилась в девять раз и составила 4,6 млрд руб. (42,7 млрд руб. годом ранее).

Как указано в отчете компании, выручка ПГК за прошлый год уменьшилась на 9,4% — до 123,7 млрд руб. Причиной сокращения стало падение объемов погрузки и снижение тарифных ставок по нескольким контрактам.

Показатель EBITDA по итогам года снизился на 24,5% — до 59,3 млрд руб. с 78,6 млрд руб. в 2024-м. Прибыль от операционной деятельности упала на 35,6% (31,2 млрд руб.). Грузооборот ПГК составил 256 млрд т-км — за год было перевезено 137 млн тонн грузов.

ПГК — крупнейшая частная логистическая компания в России на рынке грузовых железнодорожных перевозок.