В Ульяновск на кинофестиваль планирует приехать Юлия Пересильд

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд планирует приехать в Ульяновск для участия в программе традиционного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Также ожидается участие в программе кинофестиваля народного артиста России Алексея Кравченко.

Об этом в понедельник сообщил губернатор региона, подводя итоги прошедшего заседания штаба по комплексному развитию региона, отметив, что в регионе начинается подготовка к ежегодному мероприятию. Кинофестиваль пройдет в Ульяновске с 26 по 30 мая.

Глава региона также подчеркнул, что «в Год единства народов России в программе займут особое место работы о национальном колорите народов России, а деловая программа будет направлена на обсуждение роли кино в формировании единства страны». По его словам, «идеей самого фестиваля станет укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Андрей Васильев, Ульяновск