Глава СК поручил завести дело на мигранта после конфликта в шаурмичной в Пензе

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту противоправных действий приезжего в Пензе. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Согласно публикациям из социальных сетей, иностранец в заведении быстрого питания совершил противоправные действия в отношении покупательницы. Также он пытался спровоцировать конфликт с ее мужем, пишет СК.

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в шаурмичной. Мигрант требовал, чтобы женщина встала перед ним на колени и извинилась за ошибку в заказе, который он оформлял.

Пензенское управление СК проводит проверку по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Глава ведомства поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Сергею Родионову отчитаться о проделанной работе.

