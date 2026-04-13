Завершено расследование дела о хищении муниципальных земель на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю завершил расследование уголовного дела о хищении муниципальных земель и коррупционных преступлениях в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Общая сумма причиненного бюджету ущерба превысила 199 млн руб.

Обвиняемыми по делу проходят глава администрации города Елизово, его заместитель, главы управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты, а также индивидуальный предприниматель. Чиновников обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и получении взяток, а бизнесмена — в даче взятки.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год руководство администрации города организовало схему хищения муниципальных земель. Их передавали по заниженной стоимости третьим лицам, незаконно выдавая ложный вид разрешенного использования — «ведение огородничества». Таким способом были незаконно отчуждены 69 земельных участков.

В сентябре 2025 года суд заключил двоих чиновников Елизовского городского поселения под стражу по делу о коррупции. Еще двоих отправили под домашний арест, а пятой запретили определенные действия. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, среди фигурантов — первый замглавы Петропавловска-Камчатского Владислав Масло, врио главы администрации Елизово Антон Прочко, а также ранее возглавлявший контрольно-счетную палату Елизово Владимир Кекуха.