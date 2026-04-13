В Ульяновской области намерены обеспечить отдых в летних лагерях для 40% школьников

В этом году планируется, что в летних лагерях отдохнут более 50 тысяч детей. Об этом заявил в своем канале MAX губернатор Ульяновской области Алексей Русских, подводя итоги прошедшего в понедельник штаба по комплексному развитию региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что заявочная кампания уже идет, а с 14 апреля стартует прием заявок на бесплатные путевки. По словам главы региона, планируется ввести в строй еще один корпус в лагере имени Деева (лесной массив в Заволжском районе Ульяновска, ул. Оренбургская) — четвертый по счету новый корпус в детских лагерях региона за последние три года благодаря федеральной поддержке.

В этот же день на заседании соцкомитета регионального заксобрания замминистра просвещения и воспитания Ульяновской области Ирина Киселева доложила депутатам, что эти летом в Ульяновской области будет работать 524 организации отдыха и оздоровления детей, их количество остается прежним: 25 загородных оздоровительных лагерей, 346 школьных лагерей с дневным пребыванием, 147 лагерей труда и отдыха и шесть палаточных лагерей. По ее словам, в летний период отдохнут и поправят здоровье более 51 тыс. детей или 40% от общей численности школьников.

В 1993 году в Ульяновской области было 54 загородных пионерских лагеря, где ежегодно отдыхали 43,2 тыс. детей. Но к концу 90-х годов большинство пионерлагерей были сброшены предприятиями со своего бюджета или проданы как излишняя социальная нагрузка.

Андрей Васильев, Ульяновск