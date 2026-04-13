В Ростове-на-Дону дефицит водителей общественного транспорта достиг 46,7%

По данным проекта годового отчета главы Ростова-на-Дону об исполнении бюджета за 2025 год, с которым ознакомился «Ъ-Ростов», в городе наблюдается значительный дефицит водителей общественного транспорта.

Как говорится в отчете, на конец 2025 года нехватка кадров составила 959 человек, или 46,7% от необходимой численности. Дефицит персонала напрямую влияет на работу транспортной системы: в среднем на линии ежедневно выходит лишь 550–590 единиц подвижного состава при плановом показателе 864, а с учетом резерва — 1112 единиц.

По данным отчета, структура городского транспорта включает 1006 автобусов, 67 троллейбусов и 39 трамваев, однако значительная часть техники не используется из-за нехватки водителей.

Как указано в отчете, сложившаяся ситуация приводит к снижению регулярности движения и увеличению интервалов на маршрутах, что остается одной из ключевых проблем функционирования общественного транспорта в городе.

Валерий Климов