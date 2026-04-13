Ульяновская парашютистка заняла третье место на международных соревнованиях

УУльяновская парашютистка, мастер спорт международного класса Ольга Кравченко заняла третье место в женском зачете на Кубке ДОСААФ стран СНГ, проходившем в Саратове с 10 по 12 апреля. Об этом сообщило в понедельник министерство спорта Ульяновской области.

Также, отмечает министерство, одновременно с Кубком СНГ проходили всероссийские соревнования по парашютному спорту, посвященные 65-летию полета в космос Юрия Гагарина. (12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области около деревни Смеловки, а с 12 по 14 апреля отдыхал и проходил обследование врачей на обкомовской даче в Куйбышевской области).

Всего в турнире приняли участие более 50 спортсменов — сборные ДОСААФ России, Беларуси и Таджикистана а также спортсмены-парашютисты разных регионов России.

По словам члена ульяновской команды Сергея Косинского, соревнования проходили в сложных условиях, когда ветер достигал предельно допустимых для парашютистов восьми метров в секунду.

Андрей Васильев, Ульяновск