Банкиры вышли на проходную

На минувшей неделе в новый состав совета директоров АО «Александровский машиностроительный завод» вошел представитель одной из структур Сбербанка. По словам руководителя компании Артура Маркаряна, кредитная организация оказывает поддержку в финансовом оздоровлении АМЗ. В марте арбитражный суд утвердил новое мировое соглашение с крупнейшим кредитором предприятия — ФНС, по которому до конца 2029 года завод должен погасить задолженность более 849 млн руб. Эксперты говорят, что практика включения в совет директоров представителей кредитора нередка, но в этом случае компания-должник несет риски.



Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новый состав совета директоров АО «Александровский машиностроительный завод» (АО «АМЗ») был избран в рамках внеочередного собрания акционеров 6 апреля. Как указано в документе, опубликованном на сайте компании, всего в голосовании за досрочное прекращение полномочий прежнего совета и избрание нового приняли участие совладельцы, которым принадлежит свыше 92,7% акций. Оба решения были приняты единогласно. Согласно документу, в орган управления компанией вошли семь кандидатов, информация о них не указана.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор АМЗ Артур Маркарян, в новый состав совета директоров был избран представитель одной из структур Сбербанка. Это, по словам господина Маркаряна, понадобилось в рамках исполнения ранее заключенного соглашения между предприятием и банком. Детали договоренностей топ-менеджер не назвал, но уточнил, что они реализуются в целях полного финансового оздоровления предприятия. «Сбербанк оказывает серьезную поддержку»,— подчеркнул топ-менеджер АМЗ. Стоит отметить, что в залоге у Сбербанка, согласно открытым данным, находится часть имущества предприятия.

АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. В 2025 году выручка предприятия снизилась в 2,6 раза — до 320,9 млн руб. Чистый убыток завода вырос на 25% — с 468,2 млн до 586,3 млн руб. Всего на конец 2025 года совокупные активы предприятия составили 2,28 млрд руб. Финансовые трудности у предприятия возникли в 2015 году, когда контрагенты стали обращаться в арбитражный суд края с исками о признании на тот момент ОАО несостоятельным. Всего по делу тогда обратились около 30 заявителей, но никому не удалось добиться введения процедуры банкротства — всякий раз ответчик добровольно погашал задолженность.

Крупнейшим кредитором АМЗ на сегодняшний день является федеральная налоговая служба. В марте Арбитражный суд Пермского края утвердил новое мировое соглашение между взыскателем и предприятием. Как указано в судебном акте, на момент его заключения долги АМЗ перед ФНС составили 849 млн руб. Полностью погасить задолженность АО должно до января 2029 года. Кроме того, в рамках мирового соглашения в 2032 году Александровский машзавод выплатит другому взыскателю — «Спецтехстрою» — 260 тыс. евро.

По словам Артура Маркаряна, первый платеж налоговому органу в рамках заключенного мирового соглашения был внесен в конце марта. Остальную часть средств завод планирует погашать за счет производственной деятельности с привлечением кредитных средств. Он добавил также, что 90% обязательств по текущим исполнительным производствам завода уже урегулировано. «В ближайшие два месяца планируем полностью закрыть оставшиеся»,— пояснил господин Маркарян. По данным руководителя АМЗ, на сегодняшний день предприятие не имеет задолженности по заработной плате.

Стоит отметить, что другим крупным кредитором АМЗ является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Агентство — правопреемник обанкротившегося Рос­промбанка, которому завод на июль 2025 года был должен более 141 млн руб. По заявлению АСВ в прошлом году федеральная служба судебных приставов наложила арест на часть имущества АМЗ, включая инженерный корпус, цех, административно-бытовой комплекс и два земельных участка. При этом, как указано в определении суда, от этих объектов зависит производственная деятельность предприятия. АМЗ пытался оспорить эти действия ФССП в суде, но безуспешно.

Партнер юридической фирмы Intellect Светлана Лебедева говорит, что включение в совет директоров представителей кредитора — это довольно распространенная практика для компаний, находящихся в стадии финансового оздоровления или имеющих высокую долговую нагрузку. Таким образом кредитор получает контроль за целевым использованием средств и в целом владеет информацией о текущем состоянии финансируемой компании. Она также отмечает, что в этом случае формат взаимоотношений может быть закреплен в корпоративном договоре. Это обеспечивает кредитору гарантию того, что акционеры будут голосовать в соответствии с достигнутыми договоренностями. При этом включение такого представителя теоретически несет определенные риски, поскольку он подотчетен банку и руководствуется его интересами. «Через своего представителя кредитор получает доступ к внутренней информации о деятельности АО. И хотя закон требует соблюдения конфиденциальности, использование этой информации в интересах банка весьма вероятно»,— полагает эксперт.

Старший юрист White Stone Дарья Рассадкина указывает, что в этом случае банк получает рычаги влияния на стратегию общества. Например, он может блокировать или одобрять крупные сделки и бюджеты компании при условии, если такие вопросы отнесены на рассмотрение совета директоров. «Главный риск общества — это конфликт интересов. Кредитор будет защищать свои деньги, даже если это вредит долгосрочным интересам общества. Например, блокировать одобрение определенных сделок, которые, по мнению кредитора, смогут повредить платежеспособности компании»,— рассказывает эксперт.

Основатель и руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько отмечает, что обычно органы управления АО все же формируются акционерами, поэтому такую практику повсеместной назвать нельзя. «Но в ситуации, когда дальнейшее существование компании целиком зависит от лояльности основного кредитора, такой шаг вполне оправдан»,— объясняет господин Неделько. Это может произойти при реструктуризации задолженности, когда банк может потребовать участия в управлении для продолжения финансирования. Иногда в участии кредитора заинтересованы и сами собственники компании, если, например, банк обладает экспертизой, которая может быть полезна для вывода общества из кризиса. «Если в данный момент основной риск — это банкротство общества, то риск получения представителем кредитора в совете конфиденциальной информации незначителен по сравнению с тем, что банк может начать банкротство компании в любой момент»,— пояснил Юрий Неделько.

Анастасия Леонтьева